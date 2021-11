Hervé (L'amour est dans le pré 2021) et Stéphanie ont failli spoiler la fin

L'amour est dans le pré 2021 : Hervé avoue que lui et Stéphanie s'étaient "empêchés de se montrer en public" mais ont "été paparazzés"

La semaine dernière, dans L'amour est dans le pré 2021, c'était le bilan partie 1 pour savoir qui est célib et qui est en couple parmi les agriculteurs de cette saison 16. Du côté des couples heureux dans ADP, il y a Hervé et Stéphanie qui se sont montrés toujours plus in love devant Karine Le Marchand. Ils cherchent une maison avec l'aide de Stéphane Plaza (ils seront dans son émission) et veulent devenir parents de leur premier enfant. Interrogé par Le Parisien, Hervé a parlé de son aventure et a révélé comment ils ont fait avec Stéphanie pour ne pas spoiler leur couple.

"J'avais un contrat de confidentialité avec la production et je ne pouvais donc rien dire" a expliqué le candidat de L'amour est dans le pré 2021, donc "jusque-là", au bilan partie 1, "on s'était empêchés de sortir, de se montrer en public, pour se protéger et être tranquilles. On s'est empêchés de faire les courses à deux, par exemple. Si les gens nous avaient vus ensemble, ils auraient compris, et avec Internet où tout va très vite, l'information aurait pu être vite diffusée et spoiler la fin. Je voulais garder le mystère jusqu'au bout".

Mais Hervé et Stéphanie qui s'étaient confiés sur leur vie sexuelle (juste après leur première fois) ont failli spoiler l'émission sans le vouloir, car ils ont été pris en photo malgré leurs efforts pour ne pas se montrer ensemble. "On a été paparazzés ! On était en train de chercher une mutuelle pour le travail de Stéphanie dans une agence d'assurances. Et on a été pris en photo à notre entrée et à notre sortie. Et cela s'est retrouvé sur les réseaux sociaux" a-t-il raconté, "Heureusement, ça n'a pas été très loin, et là, je me suis dit qu'il fallait faire attention. Mais c'est tout un monde que l'on ne connaît pas, il a fallu apprendre. Comme on est déjà des personnes discrètes, on a fait encore plus attention, on a feinté le public".

"J'ai l'impression d'être la star de la saison", "impossible de reprendre tout comme avant, l'émission a entièrement changé ma vie"

Hervé a avoué : "Au début, j'ai accepté de participer à l'émission pour moi. C'est vrai que j'ai l'impression d'être la star de la saison, mais ma mère en est une autre aussi". Oui, Bernadette, sa raclette à la poêle et ses punchlines ont clairement fait parler sur les réseaux ! "Après, on est restés nous-mêmes. Les personnes qui nous connaissent nous retrouvent" a-t-il précisé.

"J'ai bien remarqué que l'émission avait énormément marché" a ajouté Hervé, qui confirme que depuis sa participation à ADP, il a une grosse notoriété. "Impossible de reprendre tout comme avant, l'émission a entièrement changé ma vie, j'ai vaincu ma timidité..." a-t-il indiqué, "Cette exposition médiatique valait le coup".