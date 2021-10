L'amour est dans le pré 2021: raclette à la poêle, première galoche et départs, le best-of en tweets

Hervé embrasse une femme pour la première fois

Bon, après l'épisode de la raclette, Hervé a quand même eu ENFIN droit à son premier baiser. Pas juste dans l'émission hein mais son premier baiser ever. Son rapprochement avec Stéphanie est donc sérieux et les deux candidats se sont embrassés pour la première fois. Et les téléspectateurs étaient presque aussi contents que si on avait gagné l'Euro 2020 (même si y'a du boulot sur la technique Hervé !).