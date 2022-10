L'amour est dans le pré 2022 : une prétendante virée à cause d'un détail physique improbable (spoiler)

Des agriculteurs arriveront-ils à pécho dans cette saison 17 d'ADP ? L'an dernier, seuls quelques couples ont résisté après la fin du tournage mais déjà, dans cette édition 2022, certains ont dû sortir les rames. Du côté des candidats, des agriculteurs sont déjà passés aux choses sérieuses comme Jean qui a galoché Laurence et provoqué le départ de Nathalie encore Alain qui a fait son choix (mais n'est pas encore 100% certains de ses sentiments). Mais pour d'autres, c'est un peu plus compliqué...

Si vous aimez les spoilers, ça tombe bien. Chaque semaine, Salto met en ligne avec une semaine d'avance le prochain numéro de l'émission animée par Karine Le Marchand. Ce lundi 17 octobre, c'est donc l'épisode 9 de L'amour est dans le pré 2022 qui sera diffusé et il nous réserve pas mal de surprises ! Comme par exemple la révélation d'une prétendante sur son étonnante perte de poids ou bien la blague ultra gênante d'un prétendant qui va ensuite faire ses valises. Et ce ne sera pas le seul départ !

Alain le Breton vire une prétendante et la raison est surprenante !

Lundi dans L'amour est dans le pré 2022, Alain le Breton va perdre une prétendante, mais il l'aura bien cherché ! Dans l'épisode, le candidat spécialité dans l'équi-tourisme va décider de parler en tête-à-tête avec Catherine. Car (stupeur !), elle a des tatouages. Et ça, c'est trop pour lui ! Dans un premier temps, il va s'intéresser à ces tattoos et Catherine va lui expliquer leurs significations. "Mes tatouages racontent toute mon histoire, mes ancêtres, mon fils, mes parents..." a expliqué la prétendante, confiant avoir vécu à Tahiti.

Mais malgré ça, Alain sera sans coeur, lui expliquant qu'il ne peut pas continuer avec elle... à cause de ses tatouages. Même s'il a tenté de ne pas être trop blessant, le Breton a lui a expliqué qu'il a choisi Marie-Ange et a lâché : "La chose qui me gêne chez toi, ce n'est pas ta personne, surtout pas, ni ta gentillesse, ni ta bonté, mais je ne supporte pas les tatouages, que je n'avais pas vus sur les photos." Catherine, blessée, va décider de le planter en pleine nature et de faire direct ses valises après ce gros vent. On la comprend...