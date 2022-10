L'amour est dans le pré 2022 : en larmes, Alain fait son choix mais semble déjà douter (spoiler)

L'aventure L'amour est dans le pré 2022 avance et les premières préférences des agriculteurs commencent à se voir. Jean a embrassé Laurence devant Nathalie et Alexandre a de plus en plus de mal à cacher son coup de coeur pour Anaïg.

Du côté d'Alain, qui s'est retrouvé avec trois prétendants à cause de son absence forcée au speed dating, Gilbert a déjà fait sa valise. Il doit à présent choisir entre Alain et Jean-Noël. Il ne cache pas qu'il est plus attiré par son homonyme. Ils se sont d'ailleurs déjà embrassés en cachette, mais il est également très touché par la gentillesse du second.

"Je ne peux pas te faire de mal plus longtemps"

Si Jean-Noël montre une grande sensibilité, il ne faut pas non plus lui marcher sur les pieds. Dans l'épisode diffusé sur M6 ce lundi 10 octobre 2022 et déjà dispo sur Salto, il est même à deux doigts d'en coller une à son rival ! Malheureusement, Alain sent bien que l'affection qu'il lui porte est plus de l'amitié que de l'amour et il va lui annoncer son choix.

"J'ai l'impression qu'on est très copains, ce n'est pas ce que je recherche (...) Je t'adore, mais voilà", lui annonce-t-il, totalement bouleversé, avant d'ajouter, les larmes aux yeux : "Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi. C'est très touchant (...) Tu mérites vraiment autre chose. Tu es quelqu'un de trop bien pour que je puisse te rendre heureux je crois. Je vois bien que tu as des sentiments, donc je ne peux pas te faire de mal plus longtemps".

"J'espère qu'il va être heureux"

Une décision que Jean-Noël accepte, malgré sa tristesse. "Je suis perturbé, complètement chamboulé. Je comprends sa position, j'apprécie la délicatesse qu'il a prise pour me l'annoncer, il était aussi bouleversé. J'espère qu'il va être heureux après. Je lui souhaite", déclare-t-il en pleurs, face cam.

De retour à la ferme, Alain annonce son choix au prétendant qu'il a gardé. Il ne paraît pas spécialement sûr de lui, mais il espère qu'Alain sera différent une fois qu'ils seront que tous les deux. "J'hésite (...) Je te trouve un peu raide parfois (...) Je ne suis pas sûr de moi du tout. Je vais te donner ta chance, parce que je crois que tu seras différent", explique-t-il.

On espère pour Alain qu'il ne regrettera pas son choix et que Jean-Noël trouvera chaussure à son pied.