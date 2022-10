"Mais enfin, vous n'avez pas 15 ans !" : deux prétendants à deux doigts de se battre dans L'amour est dans le pré ! (spoiler)

L'épisode 7 de L'amour est dans le pré 2022, diffusé ce mardi 3 octobre, a été marqué par le clash mémorable entre Sébastien et Perrine. La semaine prochaine, un autre agriculteur va être confronté à la mauvaise entente de deux prétendants : Alain. Depuis qu'ils sont arrivés à la ferme, on peut dire que Jean-Noël et Alain, les deux rivaux, sont loin d'être amis et se provoquent régulièrement. Mais si jusqu'ici, cela s'arrêtait à des petites piques, tout va dégénérer dans l'épisode 8, déjà disponible sur Salto.

Combat de coqs

En effet, lors d'une sortie au resto, leur rivalité va encore augmenter d'un cran ! Alors qu'ils sont à table, Alain ne supporte pas que Jean-Noël le coupe quand il s'adresse à l'agriculteur. "On a rien dit ! Zen !", lui lance alors Jean-Noël. "Tu ne me coupes pas la parole quand je parle !", s'agace ensuite Alain le prétendant, tandis que l'agriculteur lui demande de ne pas "s'énerver comme ça".

Jean-Noël décide alors de ne pas se laisser faire : "Je ne parle quasiment pas. Alors si tu veux jouer à ça, fais attention !". "Je ne te coupe pas quand tu parles", réagit Alain, alors que son rival insiste : "Menteur !"

"Mais enfin vous n'avez pas 15 ans !"

"Mais enfin vous n'avez pas 15 ans !" s'exclame celui qui n'a pas pu assister à ses speed-dating, gêné. "Je veux bien être gentil, mais il ne faut pas se foutre de ma gueule non plus", continue, Jean-Noël en train de bouillir. Le prétendant se frotte les mains et on sent bien qu'une gifle peut partir à tout moment. "Détend-toi, parce que tu ne me connais pas", ajoute-t-il avec un regard noir.

"Je ne supporte pas les esclandres comme ça devant les gens. C'est un truc qui m'hérisse le poil ça", déclare Alain devant le resto. Heureusement, tout le monde s'est calmé et on a évité la bagarre générale. Mais, une chose est sûre, les deux prétendants n'ont pas marqué de point avec l'élu de leur coeur suite à cette séquence.