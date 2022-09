"Prends la voiture et casse-toi'" : Sébastien ne supporte plus la jalousie de Perrine dans L'amour est dans le pré (spoiler)

Ce lundi 26 septembre, M6 nous a offert un épisode de L'amour est dans le pré 2022 mémorable ! Nous vous avons d'ailleurs proposé les moments les plus drôles en tweets, avec Jean qui galoche sa prétendante.

Rassurez-vous, le prochain épisode, qui sera diffusé le 3 octobre sur M6 et qui est déjà dispo sur Salto, est tout aussi passionnant. En plus de Thierry qui va prendre son pied avec Sylviane, on va retrouver Sébastien et ses prétendantes Perrine et Léa, et une sortie à 3 va très mal tourner... En direction du restaurant, Léa a décidé de prendre le volant et l'agriculteur se moque d'elle gentiment. Mais, malheureusement, ça a aussi été l'occasion pour Perrine de lancer quelques piques : "J'ai trop peur de me prendre le truc", a-t-elle lancé. Une remarque qui ne plait pas du tout à Léa qui l'invite donc à prendre sa place.

"C'est vraiment saoulant là..."

Finalement, la conductrice laisse le volant à Sébastien et explique : "Ca m'évitera tout commentaire. Moi, je ne critique pas. Je ne suis pas dans la critique". Une réflexion que sa rivale ne comprend pas. "Pour moi, dans la voiture, je n'ai rien dit de malveillant. Ce n'était pas pour piquer", assure celle qui a beaucoup agacée les téléspectateurs.

Léa reste très froide jusqu'à leur arrivée au restaurant. Une fois assise, elle demande à parler 5 minutes avec Sébastien en privé. Une discussion qui s'éternise et Perrine perd patience. Elle sort les retrouver et balance : "Ça fait une heure que j'attends ! Vous pouvez revenir ? On va discuter entre grands, c'est vraiment saoulant là..."

"J'ai envie de te dire : 'Prends la voiture et casse-toi'"

Des mots qu'elle va rapidement regretter, car ils ont particulièrement énervé Sébastien. "Après, tu vois, quand tu me parles sur un ton comme ça, ça m'agace ! Léa demande plus d'attention que toi, elle me dit : 'J'ai besoin de parler.' Tu ne peux pas être jalouse de ça... Je te promets, la sortie que tu m'as fait, là, j'ai envie de te dire : 'Prends la voiture et casse-toi.'", s'agace-t-il en levant le ton.

Suite à cette remontrance, Perrine a fini en larmes... Mais va-t-elle faire ses valises ? Rendez-vous le 3 octobre sur M6 ou dès maintenant sur Salto pour le savoir !