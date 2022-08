"Démon", "fausse", "peste"... Cette candidate de L'Amour est dans le pré s'est mis tout le monde à dos en une seule séquence

Une saison de L'Amour est dans le pré sans moments gênants, est-ce réellement une vraie saison ? Ne cherchez pas, la réponse est "non". Et heureusement pour notre amour du malaise et des séquences cringe à souhait, capables de nous faire dresser tous les poils du corps et suer à grosses gouttes devant notre écran, l'édition 2022 de l'émission de M6 n'a pas perdu de temps pour nous offrir l'un de ces instants mémorables.

Une cohabitation extrêmement gênante

Dans l'épisode de ce lundi 29 août 2022, Sébastien - l'éleveur corse de cochons, a en effet eu la chance d'accueillir deux prétendantes chez lui : Perrine (responsable administrative) et Léa (aide-soignante). Une situation rêvée pour le célibataire qui a pu voir son coup de coeur pour la première se confirmer, mais qui a rapidement tourné au cauchemar. Ou presque.

Et pour cause, dès l'instant où les deux jeunes femmes se sont retrouvées seule à la maison, la faute au petit passage de Sébastien à la boulangerie, l'ambiance est devenue glaciale. Pendant de longues secondes / minutes, pas un seul mot n'a été prononcé entre les deux prétendantes, ce qui était particulièrement éprouvant à regarder pour nous, mais surtout difficile à vivre pour elles.

"Les premiers instants étaient compliqués, un peu gênants", a par la suite confessé Léa, tandis que la seconde a révélé, "L'ambiance devient tendue. On entend carrément les mouches voler, les moustiques même. Je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas où regarder, je sais pas quoi faire".

Perrine très froide avec Léa...

Pire, quand finalement Léa et Perrine se sont finalement décidées à se parler, la situation s'est détériorée. A la proposition de la responsable administrative de servir à boire à sa rivale en lui montrant le frigo, cette dernière a refusé sous prétexte de vouloir trinquer avec Sébastien à son retour.

Le problème ? Perrine étant arrivée un peu avant elle, elle était déjà passée par cette étape. Et bien évidemment, elle n'a pas manqué de le souligner : "Non, on a déjà trinqué". Une remarque froide et gratuite qui n'est logiquement pas passée inaperçue et qui n'a fait qu'augmenter les tensions : "Ah, vous avez pris de l'avance..."

... les téléspectateurs en colère

De quoi faire trembler Sébastien ? Pas du tout. A en croire ses propos, l'idée de voir deux femmes se battre pour lui semble plutôt le ravir, "Ça va être rigolo, on ne va pas s'emmerder je pense. Je ne suis pas sûr qu'elles finissent copines. Elles savent très bien pourquoi elles sont venues".

En revanche, les téléspectateurs n'ont de leur côté pas manqué de partager leur colère face au comportement de Perrine qu'ils jugent exécrable. Sur Twitter, nombreux sont les internautes à avoir poussé des coups de gueule face à la méchanceté de l'ex-candidate de The Voice Belgique et son manque de sympathie. "Perrine qui déblatère sur tout, tout le temps, et fait la fille 'sympa', n'est pas fichue de parler de la pluie et du beau temps pour mettre à l'aise la nouvelle arrivée ? Quelle fausseté, quelle mesquinerie !", peut-on lire, tout comme, "Perrine, ça doit pas être une vraie ch'ti ! C'est quoi ce comportement quand Léa est arrivée. On demande pas d'être les meilleures amies mais être au moins cordiale et respectueuse" et "Perrine qui joue la femme parfaite, jolie, souriante, qui parle bien, pas timide etc et quand Léa arrive, c'est tout le contraire... il suffit de peu de temps pour voir le vrai visage des gens".