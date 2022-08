L'amour est dans le pré 2022 : cette prétendante de Sébastien a déjà fait une très grosse émission télé

>> L'amour est dans le pré 2022 : cette candidate floutée a fait buguer les téléspectateurs, mais on sait la raison derrière tout ça <<

Comme on le découvre durant son portrait, L'amour est dans le pré n'est pas la première expérience télé de la prétendante. Elle a déjà tenté sa chance dans une très grosse émission. Indices chez vous : si on vous dit "chansons", "coachs" et "fauteuils" ? Le Point Route ? Raté. Non, il s'agit bien de The Voice. Mais la version belge. C'était en 2015, devant Bigflo & Oli, Quentin Mosimann, Marc Pinilla et B.J. Scott.

Alors, non, on ne tient pas forcément la nouvelle Slimane ou Kendji Girac puisqu'elle a sauté dès les premiers lives, mais c'est déjà pas mal. Petite info bonus, elle avait notamment chanté du Céline Dion. Une femme de goût, donc.