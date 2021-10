Nathalie (L'amour est dans le pré 2021) harcelée à cause de l'émission, sa drôle de réaction

Nathalie critiquée par les internautes...

C'est peu dire que Nathalie attire les critiques depuis les débuts de L'amour est dans le pré 2021 sur M6. En effet, de nombreux téléspectateurs s'avouent à la fois déçus et choqués par le comportement de l'éleveuse de veaux envers ses prétendants. Ainsi, quand elle n'est pas froide avec eux, elle est capable d'être tout simplement insultante. On se souvient notamment de sa phrase "On va dire que tu étais le moins moche du lot" lâchée à Stéphane qui tentait de savoir pourquoi elle l'avait choisi.

Une situation difficile à vivre pour Nathalie, qui a plusieurs fois dénoncé le montage de l'émission qui ne serait pas toujours en sa faveur, mais qui ne l'empêche heureusement pas de garder le sourire. De fait, plutôt que de se braquer face aux haters qui ne peuvent s'empêcher de la harceler en ligne et de la juger, l'éleveuse - au passé sentimental extrêmement lourd, préfère prendre cette situation avec dérision.

... sa drôle de réaction face aux haters

Au détour d'une interview accordée au Parisien, Nathalie a dans un premier temps tenu à mettre fin au quiproquos lié à sa remarque envers Stéphane, "C'est une façon de parler chez nous, les gens n'ont pas compris mon humour". Puis, consciente que ça ne suffira pas à calmer les critiques, la célibataire de Saint-Molf (Loire-Atlantique) a prévenu la horde de trolls derrière elle : il en faudra plus pour la démoraliser.

"Les critiques ne me gênent pas. Au contraire, elles me font rire, a-t-elle ainsi expliqué avec le sourire. Quand je m'ennuie, je leur réponds le soir en message privé en complimentant les internautes sur un détail de leurs photos de profils. Et je finis toujours par leur dire mon expression fétiche : Allez bisous caresses."

En revanche, s'il y a bien une chose qui ne fait pas rire Nathalie, ce sont les personnes qui - depuis la diffusion de son portrait, tentent de s'introduire chez elle pour la rencontrer. "Il y a des mecs qui viennent encore tout le temps dans mon jardin, c'est super intrusif", a-t-elle confessé avec horreur, avant d'ajouter plus loin, "Cela m'a un peu oppressée, notamment quand je me faisais bronzer en maillot sur ma terrasse et que je me retrouvais avec quelqu'un chez moi." Heureusement, elle peut compter sur ses deux Saint-Bernard de plus de 80kg pour la protéger. Et c'est bien plus efficace que l'humour !