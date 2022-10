L'amour est dans le pré 2022 : gros goujat, clash puissance 1000 et lasagnes de l'enfer... 17 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 7

Les lasagnes qui font débat (tout comme Thierry)

On était super contents du retour de Thierry "coquin de sort" mais franchement, on déchante de plus en plus. Après son baiser avec Sylviane, l'agriculteur est de plus en plus irrespectueux avec elle... et odieux avec Remedios. De quoi exaspérer le web. Autre séquence qui a fait marrer - et fait peur - à tout le monde ? Le coup des "lasagnes" de Rémédios, ou plutôt de Thierry. Franchement, la gastronomie en a pris un coup. Ah et Thierry nous a aussi sorti sa phrase culte "Tu me fais jouir". Voilà voilà...