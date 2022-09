L'amour est dans le pré 2022 : sans pitié, Jean va embrasser une prétendante devant l'autre

Est-il vraiment possible de rencontrer son âme soeur dans L'amour est dans le pré ? Si l'on se fie à l'histoire entre Lucile et Jérôme qui a été marquée par un mariage et un bébé ces dernières années, la réponse est "oui". De quoi donner de l'espoir à Jean, candidat de l'édition 2022, qui est actuellement entouré de Nathalie et Laurence ? Absolument.

Nathalie délaissée par Jean

Là où l'éleveur de vaches allaitantes semblait avoir encore récemment du mal à faire son choix, l'épisode du 26 septembre prochain pourrait finalement le voir passer à la vitesse supérieure... de la pire des façons. La raison ? Comme on peut le découvrir sur Salto, où l'épisode est déjà dispo, il va tout simplement avoir un comportement de gougeât.

Tandis que Laurence organisera une après-midi dansante pour le trio, Jean délaissera totalement Nathalie pour ne danser qu'avec sa concurrente. Une situation un petit peu abusée et qui ne sera logiquement pas très bien vécue par la quinquagénaire. "Je me sens toute seule, je savais qu'elle allait l'accaparer. Quand tu les vois danser collé serré, bisous sur le front, c'est bon quoi. Tu crois que je ne regarde pas ?" va-t-elle notamment déplorer face caméra.

>> "Déshabillez-moi" : une prétendante surprise vient chauffer Jean sous les yeux de Laurence et Nathalie dans L'amour est dans le pré <<

Le bisou de la discorde

C'est tout ? Au contraire, malheureusement. Ce rapprochement va ensuite donner lieu à un petit craquage insensible, puisque Jean et Laurence vont s'embrasser sous les yeux de Nathalie. Un baiser qui va briser le coeur de cette dernière et placer la maison sous tension, mais que va totalement assumer l'agriculteur. "Là tu me rends vraiment heureux... C'est notre plus beau moment" déclare-t-il à l'heureuse prétendante.

L'amour était dans le pré, mais il n'y avait visiblement plus de place pour le respect.