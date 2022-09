"Déshabillez-moi" : une prétendante surprise vient chauffer Jean sous les yeux de Laurence et Nathalie dans L'amour est dans le pré

En février dernier, Jean avait autant amusé que touché les téléspectateurs de L'amour est dans le pré 2022, lors des portraits des 13 agriculteurs de cette saison. Le 22 août, il était présent pour le lancement des fameux speed-dating et les fans ont eu la grande surprise de le découvrir très changé ! En effet, l'agriculteur a fait refaire ses dents et Karine Le Marchand n'y est pas pour rien. "Je n'en suis pas mécontent", avait-il annoncé sur Instagram.

Jean, le tombeur de ces dames

Fort de son nouveau sourire, Jean a fait tourner les têtes de ses prétendantes et c'est finalement Laurence et Nathalie qu'il a invitées quelques jours à la ferme. Depuis, les deux femmes sont comme chien et chat et se livrent une guerre sans merci pour conquérir le coeur de l'agriculteur. Elles se sont même prises la tête pour une histoire de quiche !

"C'est chaud ça !"... Jean se fait draguer devant ses prétendantes

Si les deux rivales ne se laissent rien passer, elles vont avoir encore plus de concurrence ! Dans l'épisode 3, diffusé le 5 septembre dernier, Jean, Laurence et Nathalie s'apprêtaient à sortir au Karaoké. Les images de leur soirée seront diffusées le lundi 12 septembre prochain, mais un extrait a déjà été posté sur le compte Instagram officiel de l'émission.

On peut voir une prétendante sortie de nulle part et chauffer gentiment Jean en lui chantant la chanson Déshabillez-moi... Et on peut dire que l'agriculteur ne semble pas insensible à ses charmes : "Oula, c'est chaud ça ! Je suis en train de m'instruire là", déclare-t-il, tout rouge et chaud comme la braise !