"On ne peut pas le dire à la télé" : ce "problème" qui a compliqué les speed dating des prétendants gays dans L'amour est dans le pré

Comme chaque semaine, M6 profitera de ce lundi 26 septembre 2022 pour diffuser un nouveau numéro de la saison 17 de L'amour est dans le pré. Une nouvelle édition historique pour l'émission puisque, pour la première fois depuis son lancement sur nos écrans, le casting est composé de deux agriculteurs homosexuels, Guillaume et Alain, là où un seul était mis en avant par le passé.

Pourquoi Guillaume et Alain n'ont pas été présentés

Aussi, invitée de l'émission Les Grosses Têtes (RTL) la semaine dernière, Karine le Marchand a été interrogée par les chroniqueurs sur la raison qui l'avait poussée à ne pas les faire se rencontrer en coulisses. Une question quelque peu déplacée - pourquoi ne pas demander la même chose pour les autres candidats hétéros ?, à laquelle l'animatrice d'ADP a répondu ceci : "Ils ne sont pas le même genre".

Une réponse énigmatique, que Karine le Marchand a ensuite précisé : "Parfois, les homosexuels ont des préférences sexuelles". Autrement dit, de façon un peu plus crue, il peut y avoir des actifs et des passifs au moment des galipettes sous la couette. Or, à en croire ses propos, ce sont ces préférences qui auraient rendu la compatibilité impossible entre Guillaume et Alain.

Le "problème de taille" rencontré par la production

Et visiblement, cette donnée - qui a fait rire l'équipe des Grosses Têtes, a été vue comme "un problème de taille" au moment de la préparation de la saison. Après avoir rappelé, "ça, on ne peut pas le dire à la télévision", la présentatrice a révélé que ces préférences ont ainsi indirectement mis un frein à des histoires et donc retardé quelques tournages.

"Quand arrive le speed dating, on peut craquer pour quelqu'un... qui aime la même chose que nous, a soufflé Karine le Marchand. C'est compliqué parce que parfois ils craquent les uns sur les autres. Et quand ils commencent à parler, ils font : 'bah, on ne pourra jamais rien faire ensemble...'" Puis, celle qui a récemment été moquée / critiquée pour son fameux "radar gay" a laissé la conclusion à Jeanfi Janssens : "Comme a dit ma mère : 'tartine contre tartine n'a jamais fait sandwich'". Voilà.

Peut-être est-il ENFIN l'heure de trouver des codes pour aborder le sujet à l'écran sans choquer les puritains... Cela ferait gagner du temps à tout le monde et éviterait aux candidats de faux espoirs.