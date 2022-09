"T'es gay ou t'es hétéro ?" : Karine Le Marchand et son "gaydar" choquent des twittos, elle réagit

Karine Le Marchand en plein bad buzz avec une vidéo "gaydar"

Alors que les épisodes de L'amour est dans le pré 2022 sur M6 continuent de faire parler sur les réseaux, récemment encore avec le passage "déshabillez-moi" devant Jean, Karine Le Marchand a elle aussi fait réagir sur Twitter. L'animatrice d'ADP fait des "Lives Love" sur Instagram, souvent déjantés et drôles, avec ses abonnés. Sauf que son jeu du "gaydar", jeu où elle utilise son "radar" pour deviner la sexualité de ses followers, n'est pas passé. Un(e) internaute a fait un montage vidéo récap des lives Insta de la présentatrice et a posté la vidéo sur TikTok ce jeudi 15 septembre 2022. Ce qui a fait un bad buzz.

"Oh t'es beau ! T'es gay ?", "T'es gay, toi ?" ou encore "Dis-moi, t'es gay ou t'es hétéro ?" demande par exemple Karine Le Marchand. Et quand la réponse est positive, elle rétorque : "Je me disais aussi", "J'ai un radar, qu'est-ce que tu veux que je te dise", "Ah ! J'avais un doute, je me disais. Mon radar s'était allumé". Ce qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux, plusieurs twittos ayant été choqués.