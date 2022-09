L'amour est dans le pré : l'animatrice bourrée durant le tournage à cause des agriculteurs, l'envers du décor dévoilé

Incroyable mais vrai, L'amour est dans le pré - la célèbre émission de dating d'M6, n'a pas toujours été animée par Karine Le Marchand. Vous l'aviez peut-être oublié, mais avant que la présentatrice n'en prenne les commandes en 2010, lors de la saison 5, le programme était initialement tenu par Véronique Mounier (saisons 1 et 3) et Alessandra Sublet (saisons 2 et 4).

>> L'amour est dans le pré 2022 : Karine Le Marchand "en deuil" face à la décision choc de cette agricultrice <<

Quand l'animatrice de l'ADP partage un verre avec les prétendants

Et justement, c'est cette dernière - qui a par la suite migré sur France 5 (C à vous) et TF1 (C'est Canteloup), qui vient de livrer une incroyable anecdote au sujet de ses années passées à la tête d'ADP. Ce vendredi 2 septembre 2022, TF1 diffusait en effet Les 50 émissions préférées des Français, qui a notamment vu L'Amour est dans le pré se classer à la 17ème position.

Aussi, à cette occasion, Alessandra Sublet a été interrogée sur cet ovni télévisuel et son expérience sur ce projet. Et visiblement, parmi les souvenirs qui lui restent en tête aujourd'hui, il y a ses relations hors caméras avec les célibataires. "La plupart des agriculteurs que tu rencontres sont très sympas, vraiment charmants, avec qui tu te marres, et très souvent, pour te remercier, ils te font boire des petits digestifs", a-t-elle confessé en riant.

>> "Démon", "fausse", "peste"... Cette candidate de L'Amour est dans le pré s'est mis tout le monde à dos en une seule séquence <<

"J'étais bourrée l'après-midi"

Un petit détail sans importance ? Pas vraiment. Elle l'a aussitôt ajouté, "Et moi, j'étais bourrée, mais vraiment, l'après-midi". Oui, alors même qu'elle avait une émission à tenir et des enregistrements à faire, il lui arrivait parfois de ne plus être dans les meilleures conditions pour y arriver, "Je commençais l'interview et j'avais les mots qui venaient, mais pas dans le bon ordre. Et là tu te dis, 'putain mais merde'".

En 2015, elle avait même révélé en interview qu'elle avait été "obligée de demander une chambre à l'un des candidats après un digestif un peu trop fort." Pas facile tous les jours la vie d'animatrice télé...