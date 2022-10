L'amour est dans le pré 2022 : un prétendant malheureux de l'année dernière fait son come-back ! (spoiler)

Il s'en passe des choses dans L'amour est dans le pré 2022. La semaine dernière, Jean a surpris tout le monde en roulant une grosse galoche à Laurence devant Nathalie, et Alexandre a vu une de ses prétendantes faire sa valise. Ce lundi 3 octobre 2022, c'est Thierry qui nous a offert un moment mémorable en se montrant très chaud face à Sylviane. Sébastien, lui, s'est clashé avec Perrine...

Un prétendant star fait son come-back et il est accompagné...

Rassurez-vous, l'épisode 8, qui sera diffusé sur M6 ce lundi 10 octobre, sera lui aussi riche en surprises. Les fans les plus impatients ont d'ailleurs déjà pu le découvrir sur Salto et ont pu assister à un gros rapprochement entre Laurence et Jean dans un jaccuzzi. Mais ils ont également eu la surprise de revoir un visage bien connu de l'émission de dating.

En effet, si Thierry a fait son grand retour dans le programme après un échec lors de sa première participation, un prétendant star va lui aussi faire un come-back fracassant. Dans l'épisode, alors qu'Agnès et ses prétendants Eric et Christian sont à une fête organisée par la maître brasseuse, ils ont la surprise de voir débarquer Bruno, qui avait participé à L'amour est dans le pré 2021 dans le but de séduire Nathalie.