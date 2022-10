L'amour est dans le pré 2022 : "Avant, j'avais 30 kilos de plus", une prétendante se confie sur son impressionnante perte de poids

L'épisode 8 de L'amour est dans le pré 2022, diffusé ce lundi 10 octobre 2022, était encore une fois mémorable ! Après le départ de Nathalie, Jean et Laurence se sont rapprochés dans un jacuzzi. C'était aussi l'heure des choix pour nos agriculteurs préférés. Alexandre a affiché sa préférence pour Anaïg et Laura a fait ses valises et Alain a annoncé, en larmes, à Jean-Noël qu'il ne continuerait pas l'aventure avec lui. Les fans plus impatients ont pu enchaîner en regardant l'épisode 9, déjà dispo sur Salto.

Dedans, on retrouve Guillaume, l'éleveur de vaches allaitantes, et les deux prétendantes qu'il a fait venir à la ferme : Margot et Noémie. L'agriculteur a un vrai coup de coeur pour cette dernière et Karine Le Marchand, grâce à qui Jean s'est fait refaire les dents, est encore une fois de bon conseil. Elle lui suggère de dévoiler ses sentiments à l'élue de son coeur.

"Avant j'avais 30 kilos de plus"

Guillaume s'exécute et profite d'un moment à deux dans le poulailler pour se rapprocher de sa prétendante. Pendant la discussion, il s'étonne qu'une fille aussi jolie soit célibataire. "La beauté, ça ne se mange pas en salade déjà. Et je n'ai pas forcément envie qu'on me juge sur l'aspect jolie. Je n'ai pas toujours été la fille un peu superficielle. D'ailleurs, je ne le suis toujours pas, c'est toujours un aspect que je donne", explique Noémie, avant de se confier sur son passé : "Avant, j'avais 30 kilos de plus, donc forcément, l'amour-propre, ce n'était pas la même chose. Et si je n'ai pas trouvé, c'est que je ne devais pas trouver. Je fais confiance au destin".

Cette discussion permettra-t-elle à l'agriculteur de créer une réelle complicité avec sa prétendante ? Début de réponse le lundi 17 octobre sur M6 ou dès maintenant sur Salto.