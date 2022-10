L'amour est dans le pré 2022 : énorme malaise, un prétendant s'en va après une blague sexuelle très gênante

Y a-t-il un lien entre le fait d'être fan de l'humour de Jean-Marie Bigard et un statut de célibataire ? C'est possible. Et ce n'est pas l'épisode du lundi 17 octobre 2022 de L'Amour est dans le pré qui nous fera penser le contraire. Comme on peut déjà le découvrir en avant-première sur Salto, Maxime - le prétendant de Nadège, va en effet tenter une blague tellement lourde qu'elle va tout simplement écraser ses chances avec l'inséminatrice équin.

Un repas très spécial organisé par Nadège

Toujours indécise au sujet de Maxime et Corentin, rencontrés lors du speed-dating, Nadège va bientôt organiser un repas à la maison avec ses prétendants, encadrés d'Armel, son père. L'objectif pour l'agricultrice ? Obtenir l'avis de ce dernier et tester les deux prétendants dans des conditions un peu plus sérieuses.

Une pression inattendue qui va malheureusement totalement faire craquer Maxime. Prêt à tout pour détendre l'atmosphère, celui-ci va ainsi enchaîner les vannes de mauvais goût qui entraîneront un gigantesque malaise au lieu de rires. Problème ? Il n'en aura même pas conscience et assurera au contraire se sentir "comme à la maison" et déjà prêt à recevoir ses propres chaussons pour vivre pépère au côté de la jeune femme.

La blague honteuse de Maxime

Une remarque qui va immédiatement faire bondir Armel, "Il veut me b*iser mes chaussons", ce à quoi Maxime va répliquer de la pire des façons. Attention, vous n'êtes clairement pas prêts, le célibataire va tout simplement mettre son cerveau de côté l'espace d'un instant pour déclarer... "Tant que c'est que les chaussons". Entre ça et le candidat de Slam à la réponse extrêmement maladroite, les amateurs de cringe sont gâtés depuis quelques semaines.

Mais bien évidemment, cette mauvaise blague de Maxime ne va pas rester sans conséquences. Tandis que Corentin le lâchera totalement, "C'est un manque de respect", Nadège va également lui envoyer un taquet, "Là tu dépasses un peu quand même..." Résultat ? Sans grande surprise, Maxime - conscient de sa boulette, va tout simplement prendre la décision de faire sa valise et dire au revoir à ses espoirs de galipettes sous la couette aussi mythiques que Hervé et Stéphanie.

Morale de cette histoire : pour rencontrer l'amour, évitez l'humour !