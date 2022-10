"Même Zemmour n'aurait pas osé" : cette séquence ultra cringe dans Slam choque les internautes

Les internautes se moquent de ce dérapage

Evidemment, on s'en doute (et on l'espère !), cette boulette de la part du candidat n'avait aucune arrière-pensée raciste. On a ensuite pu le découvrir plusieurs fois dans l'émission, il est apparu gêné et véritablement embarrassé par sa réponse. Un peu plus tard, alors même qu'il avait enfin trouvé le bon nom (c'était Mistigri), on pouvait encore le voir s'excuser et bégayer pour cette grossière erreur.

Néanmoins, sans grande surprise, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les internautes - qui ont probablement découvert l'existence de cette émission en même temps que cette séquence, réagir et se moquer d'un tel fail. Ainsi, entre ceux qui ont rappelé que ce passage ressemble à s'y méprendre à une scène de South Park et ceux qui ont détourné la réaction de l'animateur, la magie de Twitter a une nouvelle fois opéré.

