"C'est se foutre de la gueule du monde", les 12 Coups de Midi en danger ? Les fans boycottent l'émission après un gros changement

Les maîtres de l'émission coûtent-ils trop chers à la production des 12 Coups de Midi ? C'est la question que l'on peut se poser cette semaine. Alors que les fans étaient déjà saoulés par le possible favoritisme de l'équipe de Jean-Luc Reichmann envers Stéphane (il aurait des questions plus simples que ses concurrents), ils viennent de trouver une nouvelle raison d'être en colère.

Les fans des 12 coups de midi en colère

Au programme cette fois ? Depuis ce mardi 20 septembre 2022, l'émission de TF1 est étrangement sujette à deux fois plus de publicités avec l'instauration d'une deuxième coupure, le tout pour une émission de 40/45 minutes seulement. Une situation jugée frustrante par les téléspectateurs, tant ces pubs coupent le rythme du jeu télé et renvoient un mauvais message les concernant.

"Voilà que TFI coupe le jeu "les 12 coups de midi" 2 fois par la pub. Et bien je ne la regarde pas, je vais voir LAURENCE BOCCOLINI sur la 2. Et je suis sûre de ne pas être la seule à le faire. La pub ça nous saoule. Grave ras-le-bol le lavage de cerveau" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme, "Vous mettez 2 pubs de 9mn dans une émission de 40mn donc 18mn de pub. Là ça devient lourd et me fait passer sur France 2. Dommage", "Au cours de l'émission "les douze coups de midi", ce n'est plus une seule pause publicitaire qu'il y a mais deux ! Bientôt, ça sera trois ! Chaîne pourrie et vendue que maintenant je ne regarderai que très rarement" ou encore "Non mais sérieux !!! 2 pubs dans les 12 coups de midi ? Pour une émission de 40 min c'est vraiment se foutre de la gueule du monde".