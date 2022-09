"Tellement d'émotion", "frissons" et... Gryffondor : deux salles, deux ambiances sur Twitter pour les funérailles d'Elizabeth II

Funérailles royales pour Elizabeth II

Décédée le 8 septembre 2022, c'est finalement ce lundi 19 septembre que les funérailles d'Elizabeth II ont enfin été organisées au Royaume-Uni. Et pour l'occasion, les membres de la famille royale - ou plutôt leurs équipes si l'on en croit les rumeurs sur Charles III, incapable de faire quoi que ce soit en solo, ont organisé une journée mémorable.

Ainsi, alors que tout le Royaume-Uni est à l'arrêt ce lundi (la journée a été déclarée comme fériée), un magnifique défilé des différentes troupes militaires a dans un premier temps été organisé dans Londres afin de nous en mettre plein les yeux et détourner notre regard de l'abbaye de Westminster.

Et pour cause, c'est en ce lieu saint qu'a été transporté le cercueil de la reine et mère de Charles III afin d'organiser une ultime cérémonie en son honneur devant 2000 invités triés sur le volet, mais en l'absence du Prince Louis. A cet effet, de nombreux hymnes ont été chantés, des évangiles ont été lus par diverses personnalités et plusieurs hommages ont été rendus à la reine par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Eglise anglicane.

Entre émotion et moqueries, les internautes divisés

Une cérémonie plutôt sobre ponctuée par deux minutes de silence, l'utilisation du Last Post et du morceau Sleep Dearie Sleep joué à la cornemuse, qui a beaucoup ému (ou amusé) les internautes. Si la journée est encore loin d'être terminée et que les marchands de mouchoirs devraient donc encore s'en mettre plein les poches jusqu'à ce soir (après un passage à Wellington Arch, le cercueil sera placé dans un corbillard avant d'être amené au château de Windsor pour une cérémonie privée), les réactions au sujet de ces funérailles royales sont déjà nombreuses sur Twitter.

Et entre ceux qui s'avouent sincèrement touchés par cet événement historique, "Je tenais à peu près jusqu'à ce que les cornemuses se mettent à jouer à l'unisson" , "Quelle émotion. Je crois qu'il n'y a que les anglais qui sont capables de faire ça" et ceux qui s'en balek totalement, "Déjà, perdre Freddy Mercury, c'était dur, mais là, le groupe en entier" , "J'ai pas suivi, c'est qui qui est mort chez Gryffondor ?", le contraste est aussi saisissant qu'amusant. Petit florilège.