Serviteur pour sa brosse à dents, lacets repassés... La liste folle des exigences ridicules du roi Charles III

Cela ne fait même pas une semaine qu'il a hérité du titre de roi Charles III, mais le fils d'Elizabeth II - décédée le jeudi 8 septembre 2022, se retrouve déjà au centre des moqueries et des défiances au sein du Royaume-Uni. En cause ? Selon certains, il n'aurait tout simplement pas l'étoffe pour gérer un tel rôle de leader et serait incapable de prendre des décisions importantes.

Le roi Charles III incapable de faire quoi que ce soit tout seul

Des critiques déplacées alors même que l'on n'a pas encore pu le découvrir en action ? Pas vraiment. Comme le rappelle le New York Post, c'est en 2015 qu'Amazon Prime Video a mis en ligne le documentaire Serving the Royals: Inside the Firm, qui dévoilait à l'époque les coulisses de la famille royale à travers les témoignages d'anciens employés.

A cette occasion, Paul Burrell - qui a longtemps servi de majordome auprès de la reine Elizabeth II et la Princesse Diana, ne s'était pas montré tendre avec l'ancien prince du Pays de Galles, décrit comme le "prince choyé". Et pour cause, à en croire ses propos, le père de Harry et William aurait depuis sa naissance pris l'habitude que l'on fasse tout à sa place. Absolument tout.

"Ses pyjamas sont repassés chaque matin, tout comme ses lacets, dévoilait-il ainsi. La bonde de sa baignoire doit être placée dans une certaine position et la température de l'eau doit être simplement tiède, tandis que la baignoire ne doit être remplie qu'à moitié". C'est tout ? Nope, ses caprices iraient encore plus loin dans le ridicule puisque "ses valets doivent mettre du dentifrice sur sa brosse à dent chaque matin" et qu'il exigerait que son fromage et autres biscuits restent toujours à température ambiante jusqu'à la fin de ses petits déjeuners.

>> Un premier décapité, un second fuyard et libertin... Charles III ferait bien de ne pas s'inspirer des deux premiers rois Charles <<

Les caprices ridicules du fils d'Elizabeth II

Et pour l'anecdote, sans grande surprise, le Roi Charles III serait également ce genre d'invité ultra relou que vous ne voulez jamais recevoir chez vous. Pourquoi ? Quand il est convié à une pyjama party, il ferait tout simplement venir sur place, avec un van, ses propres affaires (lit, couvertures et photos). Plus drôle encore, il apporterait même avec lui... sa propre lunette de toilettes et son propre PQ. En revanche, on ne sait pas si l'un de ses valets l'aide à pousser pour faire caca, ni à s'essuyer le derrière ensuite.

L'avantage, c'est qu'avec son âge avancé (73 ans), il n'aura bientôt plus besoin de s'embarrasser de tout ça, il pourra se contenter de couches !