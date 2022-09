Un premier décapité, un second fuyard et libertin... Charles III ferait bien de ne pas s'inspirer des deux premiers rois Charles

Une guerre civile éclate alors en 1642 qui se poursuivra jusqu'en 1645, suivie par une seconde guerre civile en 1648. Sauf que cette fois, Charles Ier ne s'en sort pas : arrêté en 1647, il est jugé pour haute trahison avant d'être décapité en 1649. La monarchie est alors abolie et c'est Oliver Cromwell qui prend la tête du pays avec l'instauration d'une République, le Commonwealth d'Angleterre.

Charles II, un roi libertin mais apprécié

Charles II, le fils de Charles Ier, accède au trône en 1660. L'idée d'une République était peut-être belle sur le papier mais les Anglais déchantent rapidement face à Cromwell. Quand celui-ci meurt en 1658, une crise politique éclate et la monarchie est restaurée. Entre 1649 et son accession au trône 11 ans plus tard, Charles II est forcé à la fuite, lui qui s'est battu aux côtés de son père. Il quitte l'Angleterre pour vivre plus de 10 ans en exil, notamment en France et aux Pays-Bas.