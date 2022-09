Mais au fait comment doit-on appeler Kate, William et les autres après la mort de la reine ? (Il y a même du changement du côté d'Harry et Meghan)

Le peuple britannique et de nombreux fans de la couronne à travers le monde sont en deuil suite à l'annonce de la mort de la reine Elizabeth II. Si certains tweets nous ont fait marrer, d'autres hommages étaient beaucoup plus émouvants. Mais après ce décès, pas de temps à perdre : son fils aîné Charles sera proclamé roi très rapidement (normalement dans les 24 heures après le décès du précédent monarque), en attendant son couronnement qui pourrait, lui, prendre beaucoup plus de temps. Ainsi, il devient le roi Charles III et sa femme Camilla devient reine consort, un titre voulu par Elizabeth II de son vivant. Et pour les autres ?

Princesse de Galles, le retour ?

Avant de devenir roi, Charles était le Prince de Galles. Ce titre n'est pas héréditaire mais il devrait bien revenir au Prince William qui est désormais premier dans l'ordre de succession. Peu de temps après l'annonce de la mort de la reine, les comptes du Duc et de la Duchesse de Cambridge (alias le Prince William et Kate Middleton) ont changé de nom : ils sont devenus le Duc et la Duchesse de Cornouailles et de Cambridge. Le titre du Duc de Cornouailles était précédemment détenu par Charles et ce changement laisse penser que le roi Charles III pourrait prochainement attribuer le titre de Prince de Galles à son fils. Si c'est le cas, Kate Middleton deviendra la Princesse de Galles, première à porter ce titre depuis Diana, la mère de William.

Comme leurs parents, les enfants du couple, George, Charlotte et Louis, voient aussi la mention "de Cornouailles" ajoutée à leur nom. Appelez-les désormais Prince George de Cornouailles et de Cambridge, Princesse Charlotte de Cornouailles et de Cambridge et Prince Louis de Cornouailles et de Cambridge. Oui, ça fait long !

Archie et Lilibet deviennent Prince et Princesse (pour le moment)

Du côté du Prince Harry et de Meghan Markle, pas de changement dans les titres : ils restent Duc et Duchesse de Sussex. Mais c'est du côté de leurs enfants qu'il y a une modification : suite à l'ascension au trône de leur grand-père, Archie et Lilibet obtiennent automatiquement les titres de Prince et Princesse, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Dans la fameuse interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey, le couple avait laissé entendre que la décision de refuser le titre de Prince à Archie aurait été prise à cause de sa couleur de peau et que, suite à cette décision, le petit garçon ne bénéficiait pas de protection policière.

Alors, pourquoi Archie et Lilibet ont-ils obtenu un titre ? Ce changement est lié à un protocole instauré en 1917 par le roi George V, le père de la reine Elizabeth, qui décrète que les enfants et petits enfants du souverain ont automatiquement le droit au titre de prince et princesse. Mais cela pourrait changer prochainement : le roi Charles III a plusieurs fois évoqué dans le passé son envie de resserrer les rangs de la famille royale. Il pourrait donc décider de changer la loi de 1917 pour empêcher Archie et Lilibet d'avoir les titres de Prince et Princesse.