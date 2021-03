Meghan Markle et Prince Harry : racisme, pensées suicidaires... Les phrases choc de leur interview

"Elle a reconnu ce qu'il s'est passé et s'est excusée", Kate Middleton a fait pleurer Meghan Markle le jour de son mariage

Meghan Markle a également avoué avoir été victime d'une "vraie campagne de dénigrement". Alors que la rumeur disait qu'elle aurait fait pleurer Kate Middleton le jour de son mariage, Meghan Markle a rectifié que "l'inverse s'est produit. Je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit, parce que c'était une semaine vraiment difficile, et elle était bouleversée par quelque chose. Mais elle a reconnu ce qu'il s'est passé et s'est excusée, elle m'a offert des fleurs et m'a transmis une lettre me demandant pardon". Une dispute à cause des robes des demoiselles d'honneur. "Cela m'a fait pleurer, cela m'a vraiment blessée" mais c'est du passé et Kate Middleton reste "une bonne personne" a-t-elle ajouté.

"Je me sens vraiment déçu", le Prince Harry sur ses relations avec la famille royale

Le Prince Harry a ensuite évoqué ses relations actuelles avec les membres de la famille royale. Avec sa grand-mère, la reine Elizabeth II, tout va bien en ce moment : "J'ai plus parlé à ma grand-mère au cours de l'année écoulée qu'au cours de nombreuses années... Ma grand-mère et moi avons une très bonne relation". En revanche, avec son père, le Prince Charles, c'est une autre histoire : "Je me sens vraiment déçu", "je l'aimerai toujours mais beaucoup de mal a été fait et essayer de réparer cette relation sera l'une de mes priorités" parce que son père avait "cessé de répondre à (ses) appels téléphoniques" pendant un long moment.

Et avec son frère, le Prince William ? "J'adore William. C'est mon frère. Nous avons traversé l'enfer ensemble. Mais nous sommes sur des chemins différents", "la définition de notre relation est l'espace. Le temps guérit toutes les choses, espérons-le". Harry a aussi avoué que si sa mère Lady Diana était encore en vie, "je pense qu'elle se sentirait très en colère et très triste de la façon dont cela s'est déroulé, mais finalement, tout ce qu'elle voudrait, c'est que nous soyons heureux".