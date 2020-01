Meghan Markle de nouveau actrice ? Elle aurait signé avec Disney

Meghan Markle aurait prêté sa voix pour Disney

Forcée de quitter la série Suits depuis son mariage royal avec le Prince Harry, Meghan Markle aurait pourtant bien l'intention de retrouver son métier d'actrice. La duchesse de Sussex aurait même déjà remis un pied à Hollywood en signant un contrat avec Disney selon The Times. Le journal a affirmé qu'elle aurait prêter sa voix sur un projet, sans préciser s'il s'agit d'un film d'animation qui sortira au cinéma ou d'une série animée qui sera diffusée sur Disney+.

Cela expliquerait en partie pourquoi Meghan Markle et le Prince Harry ont renoncé à leur rôle au sein de la famille royale britannique. Le couple a expliqué sur leur compte Instagram vouloir ainsi mener une vie plus normale et "travailler pour devenir financièrement indépendants". Une décision jamais vue auparavant qui énerverait beaucoup la reine Elizabeth II et qui est surnommée Meghxit (en référence au Brexit) dans les médias outre-Manche.

Un projet pour la bonne cause

La mère d'Archie aurait même déjà enregistré sa voix pour les studios Disney, et ce avant que Meghan Markle et le Prince Harry annoncent vouloir voler de leurs propres ailes financièrement parlant. Elle aurait même poser sa voix sur ce projet avant les vacances de Noël en famille au Canada.

En plus de se remettre au boulot en reprenant sa carrière de comédienne, la belle-soeur de Kate Middleton aurait passé un accord avec l'entreprise de Mickey. Lequel ? Demander une donation financière à Disney pour la fondation Elephants Without Borders (Eléphants sans frontières en français). Basée au Botswana, cette association agit pour la protection des éléphants, notamment contre le braconnage.