Meghan Markle enceinte : l'actrice et le Prince Harry dévoilent le sexe du deuxième bébé

A peine deux ans après l'arrivée de Archie, leur premier enfant, Meghan Markle et le Prince Harry ont récemment annoncé qu'un deuxième bébé était attendu d'ici l'été. Un heureux événement à venir pour le couple qui a connu quelques moments difficiles ces derniers mois, la faute à de nombreuses tensions familiales, qu'il a choisi de partager avec le public ce dimanche 7 mars 2021.

Le sexe du nouvel enfant de Meghan Markle et du Prince Harry dévoilé

A l'occasion d'une interview exceptionnelle accordée à Oprah Winfrey, le frère du Prince William a en effet dévoilé le sexe de ce nouvel enfant. "C'est une fille !" a-t-il déclaré avec excitation, avant de préciser ensuite "Avoir n'importe quel bébé, garçon ou fille, cela aurait de toute façon été incroyable. Mais avoir un garçon, puis une fille... Que pouvez-vous demander de plus ?"

Des propos approuvés par Meghan Markle, qui en a également profité pour faire une importante déclaration au sujet de cette grossesse : "On en a terminé. On s'arrête à deux [enfants]". Une déception pour les magazines people, mais une décision logique selon le Prince Harry, "On a notre famille [au complet]. On est tous les quatre avec nos deux chiens et c'est génial".

Reste désormais à connaître le nom de cette petite fille et à espérer qu'elle sera mieux accueillie au sein de la Famille Royale anglaise que son frère Archie, qui s'est vu refuser le titre de Prince à l'inverse de son cousin George...