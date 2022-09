Le Prince Louis seul absent des funérailles d'Elizabeth II : cette fois, pas de drama, c'est tout-à-fait logique

Mais le Prince Louis, lui, n'était pas présent et la raison est toute simple selon les experts : à seulement 4 ans, le petite garçon est considéré comme trop jeune pour assister à cette cérémonie. C'est pour cela que ses parents ont préféré le tenir à l'écart. Une explication tout simple et compréhensible. Pour rappel, le Prince George et la Princesse Charlotte étaient aussi présents pour les obsèques de leur arrière-grand-père, le Prince Philip, décédé en 2021.

>> Kate Middleton et le Prince William en froid ? Ce détail qui va calmer les rumeurs <<

Quelques jours après le décès de la reine Elizabeth II, Kate Middleton avait évoqué la réaction adorable du Prince Louis lorsqu'il a appris la mort de son arrière-grand-mère. "Mon petit Louis est tellement adorable. Il m'a dit : 'Maman, ne t'inquiète pas, elle est avec arrière-grand-père maintenant" a confié la Princesse de Galles à un membre du public.

Malgré ce décès qui bouleverse la famille royale, Kate Middleton et le Prince William sont déterminés à ce que les choses restent normales pour leurs enfants. Le jour de la mort de la reine, George, Charlotte et Louis faisaient leur entrée dans leur nouvelle école et Kate Middleton n'était pas allée au chevet de la reine pour rester avec eux. "Ils essaient de garder un sentiment de continuité pour eux à l'école et que les choses restent aussi normales que possible" a confié l'une des professeurs des trois enfants à People.