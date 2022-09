Kate Middleton dévoile la réaction adorable mais déchirante du Prince Louis après la mort de la reine Elizabeth II

Dans son message d'hommage à sa grand-mère, le Prince William avait évoqué le lien entre la reine Elizabeth II et sa famille. "J'ai perdu une grand-mère et bien que je pleure cette perte, je me sens également incroyablement reconnaissant. J'ai eu la chance de bénéficier de sa sagesse et de son réconfort (...) Ma femme a eu 20 ans de soutien et de conseils. Mes trois enfants ont passé des vacances avec elle à créer des souvenirs qu'ils garderont toute leur vie" a déclaré celui qui est passé numéro 1 dans l'ordre de succession à la couronne.