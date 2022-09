Mort de la reine Elizabeth II : ces cadeaux que les autorités supplient de ne plus amener devant Buckingham Palace

C'est la nouvelle que de nombreux Britanniques redoutaient : le jeudi 8 septembre 2022, Buckingham a annoncé la mort de la reine Elizabeth II à 96 ans. C'est son fils, Charles, qui lui succède et devient le roi Charles III (et il n'y a pas que lui a qui a changé de titre officiel). Les funérailles de la souveraine auront lieu le 19 septembre mais, en attendant, des milliers de personnes ont déposé des cadeaux. Et il n'y a pas que des fleurs !

La demande des autorités pour les hommages à la reine Elizabeth II

Beaucoup de sujets ont aussi décidé de rendre hommage à la reine Elizabeth II à leur manière : en déposant des peluches de Paddington et des sandwichs à la marmelade dans divers endroits. Pourquoi ? Car lors du jubilé de platine, la reine Elizabeth II avait tourné un sketch avec le célèbre petit ours. On vous le remet là si jamais vous ne l'avez pas vu :