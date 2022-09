Meghan Markle et le Prince Harry boycottés par la famille royale ? Nouvelle preuve scandaleuse

Le Prince Harry et Meghan Markle étaient en Europe lorsque l'état de santé de la reine Elizabeth II a décliné. C'est donc sans attendre que le Duc de Sussex s'est rendu en solo au chevet de sa grand-mère mais - comme son frère le Prince William - il n'est pas arrivé à temps pour lui dire adieu. Depuis, le couple a fait plusieurs apparitions publiques comme la semaine dernière lors d'une sortie qui semble prouver que Kate Middleton déteste Meghan Markle. On le sait, Harry et William sont en froid et beaucoup continuent de croire que les Sussex sont boycottés par les royaux. Et on ne peut qu'être d'accord...

Meghan et Harry interdits de présence à un dîner

Ce lundi 19 septembre 2022, le Prince Harry et Meghan Markle seront présents pour les funérailles de la reine Elizabeth qui auront lieu à l'abbaye de Westminster. Pour l'événement, de nombreux chefs d'Etats dont Joe Biden ou Emmanuel Macron se rendront à Londres. Et justement, ces dirigeants seront reçus à Buckingham Palace par le roi Charles III et la reine consort, Camilla. Un grand dîner est même prévu ce dimanche 18 septembre, en présence des royaux. Enfin, pas de tout le monde...

A l'origine, le Prince Harry et Meghan Markle étaient invités à ce dîner mais auraient finalement été désinvités ! Si le roi avait, dans un premier temps, voulu invité son fils cadet pour apaiser les tensions, il aurait finalement changé d'avis. Comme le rappelle le journaliste Omid Scobie qui a écrit plusieurs livres sur Meghan et Harry, le palace a bien précisé que seuls les membres actifs de la famille royale seront finalement conviés. Le Duc et la Duchesse de Sussex ayant décidé de renoncer à leurs rôles au sein de la famille royale, ils seront donc finalement absents, contrairement au Prince William et à Kate Middleton qui devraient bien être là.

L'autre interdiction qui a fait grincer des dents

Une nouvelle preuve d'un boycott flagrant qui risque encore de faire parler. La semaine dernière, le Prince Harry avait aussi peiné les internautes : il a reçu l'interdiction de porter son uniforme militaire lors de la procession du cercueil de la reine Elizabeth II. Le papa d'Archie et Lilibet a pourtant combattu en Afghanistan. "Le Duc de Sussex a servi son pays et est un membre respecté des forces armées pour tout ce qu'il a fait pour les vétérans" a rappelé une source à Page Six, dénonçant le choix de priver le Prince de son uniforme.

Une chose qui va changer pour une apparition ce samedi 18 septembre autour du cercueil de sa grand-mère : le Prince Harry aurait finalement bien été autorisé à porter son uniforme. Espérons pour lui et pour ses cousins et cousines que la soirée soit plus calme que celle d'hier : un anonyme s'est jeté sur le cercueil de la reine et a causé la panique pendant quelques minutes.