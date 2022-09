Meghan Markle détestée par Kate Middleton ? Ces signes qui ne trompent pas

Depuis le Megxit et leur départ pour les Etats-Unis, le Prince Harry et Meghan Markle sont en froid avec la famille royale. Le papa d'Archie et Lilibet n'aurait même quasiment pas adressé la parole au Prince William depuis plusieurs années. Et ce n'est pas la mort de leur grand-mère la reine Elizabeth II qui va changer les choses. La preuve, depuis que les hommages se multiplient, les photos des apparitions des royaux semblent indiquer des tensions et pas que les tensions supposées entre Kate Middleton et son mari.

Kate de glace avec Meghan Markle

La semaine dernière, le Prince William, le Prince Harry, Kate Middleton et Meghan Markle ont fait une apparition commune à Windsor pour rencontrer les sujets venus rendre hommage à la reine Elizabeth II. Si cette apparition à faire naître une théorie folle au sujet de l'ex-actrice de Suits, elle a aussi été observée par des experts... et ce n'est pas très bon pour Kate Middleton. Selon Katia Loisel, une expert du langage corporel, les tensions serait à leur comble entre la Princesse de Galles et Meghan Markle.

Pourquoi ? Katia Loisel a pointé du doigt plusieurs signes qui ne trompent pas. D'abord les regards "glacés" que Kate Middleton a envoyé plusieurs fois à la Duchesse de Sussex. La spécialiste explique même que Meghan Markle a tenté de rencontrer le regard de sa belle-soeur... qui lui a mis des vents.