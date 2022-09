"Si tu n'es pas mon père, alors prouve-le !" : un supposé fils caché du roi Charles III et de Camilla réclame la vérité

"Il donne un titre à William mais elle est où ma réponse ?"

Après la mort de la reine Elizabeth II et l'accession au trône de Charles III, Simon Dorante-Day est plus que jamais remonté comme il l'a confié à 7News. Car depuis 2016, l'homme n'a jamais reçu de réponses de la part du monarque au sujet de cette possible paternité. "C'est difficile de ne pas considérer le fait que Charles nomme William Prince de Galles comme autre chose qu'un poing dans la figure. Je ne veux pas ressentir ça, mais c'est le cas. Je pense que la moindre des choses qu'il pourrait faire est de me donner une réponse, de me reconnaître. Il donne un titre à William mais elle est où ma réponse ? (...) Si tu n'es pas mon père, alors prouve-le !" a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "Je me sens rejeté. Charles a eu ce qu'il voulait : il a le trône, il a sa femme, il a tout. Je ne veux même pas la vérité sur ma mère".

Bientôt un test ADN ?

Mais Simon Dorante-Day ne lâche pas l'affaire. Toujours pour 7News, il a affirmé avoir parlé avec un juge pour obtenir un test ADN. "Il y a eu une discussion entre un juge, moi et son avocat sur les droits de Charles et sur le fait que le monarque soit ou non au-dessus des lois. Et la réponse est non, on m'a dit qu'ils ne voient pas pourquoi il le serait. Et Camilla et sa famille ne le sont pas non plus" a-t-il confié. Déterminé, aura-t-il droit à son test ADN ? Affaire à suivre...