Le Prince William et le Prince Harry en guerre : ils ne se parlent plus du tout et ce n'est pas près de changer

En 2020, deux ans après leur mariage, le Prince Harry et Meghan Markle annonçaient leur intention de s'éloigner de la famille royale. Le Megxit - comme est surnommée cette volonté du couple de prendre son indépendance - a eu de lourdes conséquences sur la relation du fils du roi Charles III et de sa famille, notamment après l'interview choc dans laquelle Harry et Meghan ont porté des accusations de racisme de la part des royaux envers l'ex-actrice et leur bébé, le petit Archie. "Je l'aimerai toujours mais beaucoup de mal a été fait et essayer de réparer cette relation sera l'une de mes priorités" avait confié le Prince Harry au sujet de son père.

Depuis, les relations sont (très) tendues entre le Prince Harry et le Prince William qui aurait, avec sa femme Kate Middleton, eu un comportement honteux envers Meghan Markle. Même s'ils ont fait une apparition commune suite au décès de la reine Elizabeth II, les tensions seraient toujours d'actualité entre les deux frères et aucun ne serait prêt à faire le premier pas pour enterrer la hache de guerre.

"Ils ne se sont à peine parlés depuis deux ans"

Depuis deux ans, c'est loin de l'Angleterre que le Prince Harry et Meghan Markle vivent leur vie avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Le couple était en voyage en Europe quand le décès de la reine Elizabeth II a été annoncé et, si Meghan Markle n'a pas eu le droit de se rendre à son chevet à Balmoral, le Prince Harry était en route mais n'a pas pu faire ses adieux à sa grand-mère. Bien que le Prince William était aussi sur place ce jour-là, les deux frères ne se seraient pas vus. Comme l'a confié une source au DailyMail, les deux hommes ne seraient plus en contact depuis un moment. "Ils ne se sont à peine parlés depuis deux ans et il y a de la colère et de la tristesse des deux côtés" a confié cette source anonyme.

Et si les réconciliations s'annoncent compliquées, c'est aussi parce que le Prince Harry prévoit de prochainement raconter sa vérité dans un livre choc pour lequel il pourrait toucher pas moins de 20 millions de dollars. Craignant de voir son linge sale exposé en public, la famille royale aurait posé un ultimatum à Harry. "Le livre est la clé du futur de Harry. Si le projet de livre disparaît, il sera accepté par sa famille. Mais si le livre est publié, la confiance aura été bafouée de façon permanente et il ne sera plus jamais accepté auprès du roi." précise une source à RadarOnline.

Harry ou William, personne ne veut faire le premier pas

Le gros problème, c'est aussi que les deux royaux se comporteraient comme des gamins et aucun d'eux ne voudrait faire le premier pas et s'excuser. "Les gens veulent absolument que les choses changent mais en coulisses, il n'y a eu aucun mouvement" aurait précisé le biographe du Duc et de la Duchesse de Sussex à Yahoo, citant une source proche de la famille royale. "Harry attend qu'ils prennent leurs responsabilités. Des lignes ont été franchies avec William. Il a été au centre de nombreux moments douloureux, que ce soit pas les actions de son staff ou bien par le fait qu'il lui a tourné le dos quand il avait besoin de soutien" confie une source proche du couple Harry/Meghan.

Bref, ce n'est pas gagné...