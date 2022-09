Kate Middleton et le Prince William en froid ? Ce détail qui va calmer les rumeurs

Depuis l'annonce de la mort de la reine Elizabeth II, les moindres faits et gestes de la famille royale sont analysés. Le roi Charles III a fait parler à cause de ses exigences ridicules et de sa réaction face à un stylo qui fuit (vidéo 100% malaisante). Mais il n'est pas le seul : certains pensent que Meghan Markle cachait un micro sous sa robe et d'autres que Kate Middleton et le Prince William sont en froid.

Le samedi 10 septembre, le Prince et la Princesse de Galles étaient particulièrement distants lors d'une apparition publique à Windsor en compagnie du Prince Harry et de Meghan Markle. Certains internautes n'ont pas manqué de dénoncer le comportement de l'héritier à la couronne qui n'a pas ouvert la portière de la voiture à sa femme, contrairement à Harry pour Meghan.

Ce petit geste qui veut tout dire

Depuis, les rumeurs de froid entre le couple royal continuent de circuler. D'autant plus que des rumeurs d'infidélité ont aussi fait leur bout de chemin. Pour tous ceux qui pensent que le Prince William n'a pas de coeur, un petit geste de ce dernier pourrait bien vous faire changer d'avis. Ce mercredi 14 septembre 2022, après l'arrivée la veille du cercueil de la reine Elizabeth II à Londres, une procession à été organisée de Buckingham Palace au Westminster Hall où le cercueil va être exposé au public jusqu'aux funérailles, prévues ce lundi 19 septembre.

>> Un garde s'évanouit en direct devant le cercueil de la reine Elizabeth II, ses collègues l'ignorent royalement <<

A l'issue de la procession, la famille royale dont le Prince William et Kate Middleton ont assisté à une courte cérémonie. Et en quittant les lieux, le futur roi a eu un geste tendre envers sa femme : il lui a posé la main dans le dos. Quand on sait que les gestes affectueux sont normalement interdits par le protocole, on se dit que ce contact physique est encore plus spécial.