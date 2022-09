Elizabeth II : pourquoi Kate Middleton est la seule grande absente au chevet de la reine ?

La famille de la reine Elizabeth II est à son chevet

Malgré la mort de son époux le prince Philip en 2021 et la contraction du Covid-19, la reine Elizabeth II avait réussi à continuer d'assurer ses obligations royales. Mais la reine d'Angleterre, âgée de 96 ans, serait désormais au plus mal. Ce jeudi 8 septembre 2022, le palais de Buckingham a publié un communiqué alarmant sur l'état de santé de la queen la plus célèbre de la planète : "Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale". Un choc pour le monde entier.

Et beaucoup de spécialistes parlent déjà d'un possible décès à venir, car toute la famille royale britannique s'est réunie au plus vite au chevet de la reine Elizabeth II, qui se trouve au château de Balmoral, en Ecosse. Son fils, le prince Charles, est venu avec sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles. A noter que le prince Charles de Galles est l'héritier du trône d'Angleterre. Si la reine décède, c'est lui qui montera sur le trône. Les autres enfants de la reine sont également venus (Anne, la princesse royale, Andrew, le duc d'York et Edward, le comte de Wessex).

Le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, sont aussi auprès de leur grand-mère. Les fils de Charles et Lady Di sont d'ailleurs venus avec Meghan Markle, malgré les récentes mésententes familiales entre la couronne anglaise et le couple Harry - Meghan.

Kate Middleton, grande absente au chevet de la reine

Mais une absence a été très remarquée comme l'a dit la BBC : celle de Kate Middleton. L'épouse du prince William est la grande absente au chevet de la reine Elizabeth II. Pour quelle raison ? La duchesse de Cambridge resterait à Windsor pour... le premier jour de ses enfants dans leur nouvelle école.

>> Kate Middleton enceinte : le prénom du 3ème bébé déjà découvert ? <<

George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) ont en effet eu droit à leur rentrée des classes ce 7 septembre 2022, avec leurs parents le prince William et Kate Middleton. Peut-être finira-t-elle par aller voir la monarque avec ses enfants une fois sortis de l'école ?