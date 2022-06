QUIZ Elisabeth II : vrai ou faux, es-tu vraiment calé(e) sur la Reine ? 8 anecdotes pour le prouver

Le quiz vrai ou faux pour le jubilé de platine de la Reine Elisabeth II

Ce jeudi 2 juin 2022 est un jour très spécial pour le peuple britannique : c'est le jubilé de platine d'Elisabeth II qui marque un très grand anniversaire pour la reine. Mais es-tu calé royauté ? Sauras-tu démêler le vrai du faux parmi ces 8 anecdotes sur l'une des monarques les plus célèbres au monde ? A toi de jouer avec notre quiz so British pour les fans de The Crown (et pas que !).