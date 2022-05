QUIZ Johnny Depp VS Amber Heard : vrai ou faux, as-tu bien suivi le procès ?

QUIZ Johnny Depp VS Amber Heard : notre vrai ou faux sur le procès pour savoir si tu as bien tout suivi ! Amber Heard, accusée d'avoir fait caca dans le lit, a assuré que ce serait un de ses chiens et pas elle. Un agent de sécurité de Johnny Depp a avoué avoir vu le pénis de l'acteur. Amber Heard a tenu sa promesse en faisant des dons à des associations avec tout l'argent gagné grâce à son divorce avec Johnny Depp. Johnny Depp ne regarde pas Amber Heard dans les yeux au procès parce qu'il lui avait promis de ne plus lui montrer ses yeux. Des policiers ont dit qu'Amber Heard aurait refusé de leur parler après une supposée altercation avec Johnny Depp. Johnny Depp a reconnu avoir frappé Amber Heard. Amber Heard a aussi accusé Johnny Depp de violences sexuelles. Amber Heard n'a pas été diagnostiquée d'un trouble de la personnalité borderline par la psychiatre qui l'a évaluée pour le procès. Johnny qui ? Soit t'as pas suivi le procès, soit tu sais même pas qui sont Johnny Depp et Amber Heard. Alors t'as suivi le procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Après à part le "caca gate", t'as pas retenu grand chose... Alors tu dois carrément mater les lives du tribunal tellement t'es calé(e) ! Tu connais vraiment tous les détails sur le procès entre Johnny Depp et Amber Heard.