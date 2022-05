QUIZ Robert Pattinson : vrai ou faux, connais-tu vraiment l'acteur ?

Ce vendredi 13 mai 2022, Robert Pattinson fête son anniversaire ! La star a 36 ans. Robert Pattinson est connu pour incarner Batman / Bruce Wayne dans The Batman avec Zoë Kravitz qui joue Catwoman, il y aura d'ailleurs une suite, The Batman 2 a été confirmé.

Mais il s'est surtout fait connaître dans le rôle d'Edward Cullen dans la saga Twilight, avec Kristen Stewart qui interprétait Bella Swan. Sans oublier son personnage de Cedric Diggory dans Harry Potter et la Coupe de feu, aux côtés de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Robert Pattinson s'est aussi illustré dans de nombreux films comme Cosmopolis et Maps to the Stars de David Cronenberg, The Lost City of Z de James Gray, Tenet de Christopher Nolan et Le Diable, tout le temps (The Devil All The Time) d'Antonio Campos. En ce jour d'anniversaire de Robert Pattinson, fais notre quiz pour savoir si tu connais vraiment l'acteur !

Alors, vrai ou faux connais-tu vraiment Robert Pattinson ?