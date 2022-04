The Batman 2 : c'est officiel, Robert Pattinson revient pour une suite

Oui, The Batman 2 est bien dans les cartons ! Sorti au cinéma le 2 mars dernier en France, le nouveau film solo centré sur le Chevalier Noir a déjà attiré près de 3 millions de spectateurs et a récolté plus de 759 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Sans grande surprise, Warner Bros vient de confirmer la suite, toujours avec Robert Pattinson.