The Batman : "rincé", un "épisode de Walker Texas Ranger"... Tayc défonce le film et se fait démolir

Une semaine seulement après sa sortie au cinéma, le film The Batman est déjà un véritable succès en France avec 1,2 million d'entrées recensées et des critiques positives un peu partout, que ce soit de la part de la presse ou du public. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour constater à quel point ce nouveau projet de DC signé Matt Reeves et porté par Robert Pattinson (Bruce Wayne) et Zoë Kravitz (Selina Kyle) est validé par tout le monde.

"C'est tellement rincé Batman"

Enfin non, presque tout le monde. Sur son compte Snapchat, Tayc - qui a récemment gagné Danse avec les stars au côté de Fauve Hautot, a décidé de démolir le film. Alors que sa durée est estimée à 2h56 (générique compris), le chanteur a révélé être sorti de sa séance en avance, saoulé par la lenteur de l'histoire et ce qu'elle raconte. En effet, là où Marvel mise tout sur le côté action-explosion à l'écran avec ses films de super-héros, DC et Matt Reeves ont préféré détourner les codes du genre en mettant en scène un véritable thriller à l'ancienne façon Seven.

Un parti pris créatif apprécié par tous les fans, sauf par Tayc donc, qui a décidé de tirer les oreilles des producteurs à Hollywood : "C'est tellement rincé Batman. (...) Ca relève d'un problème beaucoup plus grave. Je me lance : je crois que le cinéma américain, ils ont fait le tour. Ils ont plus rien à nous raconter." Oui, rien que ça. Un poil culotté venant de la part de quelqu'un qui a joué dans Christmas Flow aka une série qui reprend tous les clichés des téléfilms niais de Noël que tu regardes en secret tellement t'en as honte.

Tayc ne comprend rien et confond tout

Mais le plus étonnant dans sa critique, c'est que l'on se rend compte au fil de sa vidéo qu'il ne connait pas du tout Batman. Ou en tout cas, qu'il confond le personnage avec un autre super-héros, probablement Superman (c'est pas de sa faute, tous les deux ont les lettres "man" dans leurs pseudos). "Le mec il s'appelle Batman et toutes les bagarres il est à deux doigts de les perdre. (...) Je dois croire que t'as des pouvoirs ? T'as pas de pouvoirs en fait", a-t-il déploré. En vérité, si t'insultes ma mère, moi Tayc, je te nique." Problème ? Depuis ses débuts dans les comics aux USA, Batman n'a jamais eu de pouvoirs et cette critique n'a donc aucun sens. Malaise...

Puis, après avoir manqué de respect au Riddler (Paul Dano) qu'il a confondu avec Salvatore Maroni (un autre vilain secondaire), "Il est censé être le grand méchant loup, qu'est-ce qu'il fait ? Il tue des gens, c'est un tueur en série qui poignarde, qui torture des gens... C'est quoi ça ? C'est Esprits Criminels enc*lé ?", et après avoir comparé le film à un épisode de "Walker Texas Ranger", Tayc a critiqué la mise en scène de The Batman.

"Le rythme, franchement... j'ai cru que j'étais devant Amélie Poulain. Ca discute, ça truc, ça se regarde longtemps..., a-t-il balancé aux bords des larmes en repensant à ses 39€ claqués en billets de cinéma. Je veux que ça se pétave, je veux de la violence, je veux des coups des feu, des poursuites..."