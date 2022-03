Robert Pattinson future porn star ? Après The Batman, il confirme l'idée d'un "porno arty"

Robert Pattinson avait "promis" de faire un film porno

Passer d'Edward Cullen de la saga Twilight et de son rôle de Cedric Diggory dans Harry Potter à Batman / Bruce Wayne dans The Batman, déjà, c'était fort. Mais Robert Pattinson veut aller encore plus loin dans ce grand écart d'acting : il réfléchit à tourner dans un film porno. Pas un porno crade, mais un film X un peu artistique. Robert Pattinson avait en effet confié à The Guardian que si le blockbuster de DC Comics, réalisé par Matt Reeves, faisait un flop, il ferait "du porno. Mais du porno arty".

Quant à la pression de reprendre le rôle tant convoité de Batman (précédemment détenu par Ben Affleck ou encore Christian Bale) et les critiques que Robert Pattinson a reçu à l'annonce de son nom au casting, il avait expliqué : "C'est quelque chose de difficile à endurer. Mais il n'y a pas plus critique sur mon travail que moi-même donc je ne me soucie pas vraiment de ce que pensent les autres".

L'acteur de The Batman a confirmé qu'il veut toujours le faire

Lors d'un junket en Chine avec Zoë Kravitz, qui joue Catwoman, Robert Pattinson a de nouveau évoqué son envie de faire un film porno. "Il ne faut jamais dire jamais" a-t-il d'abord souligné, ne fermant donc pas la porte à cette expérience interdite aux moins de 18 ans. Et le film The Batman étant un carton au box-office, l'interprète de Bruce Wayne version plus fin que d'habitude, on se disait que c'était mort. Mais il assure vouloir quand même faire ce film pour adultes et penser à sa "promesse" : "En fait, ce serait même mieux pour moi de le faire si le film a du succès".