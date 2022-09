Mort d'Elizabeth II : Twitter était encore une fois meilleur que toutes les éditions spéciales et a su nous faire rire malgré la tristesse

La reine Elizabeth II est morte

Le choc. Contrairement à ce que l'on commençait à croire, la reine Elizabeth II n'était pas immortelle. Ce jeudi 8 septembre 2022, la mère du désormais Roi Charles III est décédée de façon paisible à l'âge de 96 ans dans son château de Balmoral, un peu plus d'un an après la disparition de son mari, Philip Mountbatten, duc d'Édimbourg.

Un événement historique au sein du Royaume-Uni, mais également dans le reste du monde. Il suffit d'allumer la télévision ou d'ouvrir un journal pour constater que ce décès est désormais au centre de toutes les discussions tant la monarque a su marquer les esprits durant son incroyable règne qui l'a vue traverser les époques et les épreuves.

Les drôles de réactions des internautes

Mais alors que des millions de personnes pleurent aujourd'hui la mort d'Elizabeth II (un deuil national de 10 jours s'ouvre ce vendredi au Royaume-Uni), quelques internautes ont malgré tout tenté de leur redonner le sourire à travers quelques tweets amusants et décalés sur le sujet.

Un manque de respect envers elle et sa famille ? Pas toujours. Si certaines personnes se sont effectivement réjouies de son décès (les soutiens de la Princesse Diana et de l'actrice Meghan Markle qui n'ont jamais été très bien accueillies au sein de la famille royale britannique notamment, ou encore les Irlandais qui n'ont jamais pardonné sa gestion lors du conflit nord-irlandais marqué notamment par le Bloody Sunday ou la grève de faim de 1981), il faut rappeler que la reine, derrière son attitude austère, possédait un grand sens de l'humour. Ces dernières années, on avait ainsi pu la découvrir dans des sketchs avec James Bond (Daniel Craig) ou encore l'ours Paddington.

Les meilleurs tweets de la soirée

Aussi, là où l'actu du moment avec les hommages à répétition et les chaînes d'infos en boucle sur le même sujet peut être lourde à supporter, on vous a fait une petite sélection des tweets les plus amusants. Si après ça vous ne retrouvez pas le sourire, on ne sait plus quoi faire !