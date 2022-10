Jean (L'Amour est dans le pré 2022) : l'agriculteur est passé "à deux centimètres" de la mort avec un accident improbable

Souvenez-vous, à l'occasion de la diffusion de son portrait dans L'Amour est dans le pré 2022 en février dernier, Jean avait surpris tous les téléspectateurs à cause d'une particularité physique très spéciale : il lui manquait des dents. Or, quand était ensuite venu le temps des speed-dating quelques mois plus tard, l'éleveur de vaches allaitantes était finalement apparu métamorphosé avec une dentition parfaite, bien aidé par Karine Le Marchand.

Une nouvelle situation qui lui avait permis de rapidement séduire Laurence et Nathalie, ses deux prétendantes, mais un changement physique qui avait également posé question : si sa dentition précédente n'était donc pas "normale" lors du portrait, que lui était-il arrivé à l'époque pour qu'il se retrouve avec une telle bouche ? Réponse de l'intéressé : il avait tout simplement frôlé la mort.

L'amour est dent le pré

Interrogé par Télé-Loisirs sur ce problème de dents, Jean a en effet confessé que celui-ci était lié à un accident aussi bête que dangereux : "J'ai reçu un coup de pied d'un veau de six mois qui faisait du rodéo." Et si l'éleveur va bien aujourd'hui, il sait surtout qu'il est un miraculé, "À deux centimètres près, il me tuait".

Jean n'a pas souhaité entrer plus en détail sur ce presque drame, mais il a tout de même révélé que celui-ci avait eu lieu, "trois ou quatre ans avant l'arrivée de l'émission pour le tournage". Traduction ? Après avoir assumé ce petit problème de dents pendant plusieurs années, il a lui-même fait l'effort de corriger ça afin d'accroître ses chances devant les caméras.

Et au regard du coup de foudre de Laurence envers lui et de leurs désormais nombreuses nuits de folie, c'était visiblement le meilleur investissement de sa vie. Femme qui rit à moitié dans ton lit, dents parfaites à toi les galipettes sous la couette !