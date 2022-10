L'amour est dans le pré 2022 : "On pourra faire l'amour aussi bien en long qu'en travers", Jean est chaud comme la braise à Rome (spoiler)

Depuis le début de l'aventure L'amour est dans le pré 2022, Jean fait partie des chouchous des téléspectateurs. Il a d'ailleurs beaucoup amusé les internautes quand il a roulé une grosse pelle à Laurence devant Nathalie. La prétendante déçue a donc fait ses valises et a laissé le champ libre aux amoureux.

Dans l'épisode 10 diffusé ce lundi 24 octobre 2022, Jean et Laurence ont même franchi une nouvelle étape. En effet, ils ont été grillés par les caméras après avoir passé leur première nuit ensemble. On a ensuite vu l'agriculteur quitter sa campagne pour passer quelques jours chez Laurence.

"Ce qui m'a le plus plu, c'est d'avoir un lit géant"

Dans le prochain épisode, déjà dispo sur Salto, le couple s'envole pour Rome afin de passer un week-end romantique et on peut dire que l'air de l'Italie rend notre agriculteur chaud comme la braise ! Quand il découvre la chambre, celui qui s'est fait refaire les dents grâce à Karine Le Marchand est comme un fou. "C'est un palace ! C'est pas une chambre, c'est un appartement (...) On peut faire venir la France entière là-dedans", s'émerveille-t-il, avant d'ajouter : "C'est la première fois que je vois un lit aussi large. Tu crois qu'on va pouvoir dormir à deux dans un lit large comme ça ?".

"Ça me redonne confiance en moi. Ça faisait quatre, cinq ans que j'étais seule", affirme, de son côté, celle qui était en arrêt maladie pendant le tournage. "Je me sens en pleine forme, super amoureux", confie aussi son chéri, avant de faire une révélation surprenante : "Dans le séjour à Rome, ce qui m'a le plus plu, c'est d'avoir un lit géant".

"On pourra faire l'amour aussi bien en long qu'en travers"

"Je t'aime tellement qu'on pourra faire l'amour aussi bien en long qu'en travers avec un grand lit comme ça. Je n'aurais jamais pensé venir à Rome pour faire l'amour dans des conditions comme ça. C'est super pour moi, ça va me faire de bons souvenirs", lâche-t-il ensuite.

Bon visiblement, Jean s'en fiche complètement du Colisée ou de la Fontaine de Trevi, lui, il veut rester dans la chambre et profiter du lit géant !