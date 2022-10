Laurence (L'amour est dans le pré 2022) : son emploi menacé après son mensonge et son absence pour participer à l'émission ? Son employeur réagit

On ne sait pas encore si le couple Laurence / Jean va durer dans L'amour est dans le pré 2022 mais l'expérience n'a pas été très positive pour la prétendante. Dans l'émission, elle est venue pour séduire l'éleveur de vaches allaitantes originaire d'Auvergne-Rhône-Alpes et a dû faire face à une adversaire de taille en la personne de Nathalie. Mais depuis son baiser avec Jean sous les yeux de cette dernière, c'est à deux qu'ils continuent l'aventure. Ils devraient même conclure dans le prochain épisode.

Mais en parallèle, Laurence a expliqué que la diffusion de l'émission sur M6 est compliquée pour elle. "C'est allé beaucoup trop loin. Il faut que ça s'arrête. (...) Je suis dépassée. Si je pouvais remonter le temps, je ne referai pas cette émission. Ça m'a causé trop d'embêtements" a-t-elle déclaré à Charente Libre. La raison ? Son employeur a découvert qu'elle avait menti puisqu'elle était en arrêt maladie au moment du tournage.

En arrêt depuis mars 2021

Interrogé par Télé Loisirs, le maire de Saint-Yrieix où travaille Laurence a réagi à toute cette histoire. Jean-Jacques Fournié dévoile notamment que Laurence était en arrêt depuis mars 2021 et qu'elle aurait eu le temps de prévenir sa hiérarchie de son passage dans ADP, si elle l'avait voulu. "Elle est en arrêt depuis mars 2021. C'est à cause de douleurs à l'épaule, une situation imputable à son service" a-t-il confié. Laurence est en fait en charge de la livraison de repas auprès de personnes âgées et se sont d'ailleurs elles qui l'auraient d'abord repérée dans L'amour est dans le pré. "On ne l'a pas vue depuis un an et demi. On aurait aimé être informés avant." a-t-il confié.

Dans son interview, le maire de la ville assure qu'il veut aussi calmer le jeu, ajoutant qu'il n'y a eu "aucune faute". "C'est une personne qui fait bien son travail, elle est appréciée. Si seulement elle nous l'avait dit !" a-t-il déclaré. Cette histoire ne devrait donc pas avoir de conséquences graves pour Laurence et la suite de sa carrière. "Ce sera sans conséquences, on veut continuer de travailler pour adapter son poste" a-t-il assuré, ajoutant être "gêné" par le fait que Laurence semble très mal vivre cette période.