"Il faut que ça s'arrête" : cette prétendante de L'amour est dans le pré vit un cauchemar à cause de ce gros mensonge

Chaque lundi, L'amour est dans le pré 2022 continue sur M6. Cette année, certains candidats font déjà bondir les téléspectateurs à cause de leur comportement mais d'autres amusent le web. C'est le cas de Jean qui avait invité chez lui Nathalie et Laurence. L'ambiance était électrique entre les deux prétendantes qui se sont pris la tête pour une quiche. Par la suite, Jean a embrassé Laurence devant Nathalie et cette dernière a finalement fait ses valises. On ne sait pas si le couple Jean/Laurence va durer mais quoiqu'il en soit, la prétendante a avoué ne pas bien vivre la diffusion du programme.

"Je suis dépassée"

Interrogée par Charente Libre, Laurence a fait part de son désarroi face à la diffusion de l'émission. "C'est allé beaucoup trop loin. Il faut que ça s'arrête" a déclaré la prétendante de Jean qui ne s'attendait pas à de telles répercussions sur sa vie privée suite à sa participation à ADP. "Je suis dépassée. Si je pouvais remonter le temps, je ne referai pas cette émission. Ça m'a causé trop d'embêtements" a-t-elle affirmé au journal local.

Laurence avoue aussi ne s'être pas rendue compte que des scènes si intimes allaient passer à la télé. Comme le moment où elle et Jean se sont embrassés par exemple. "Les caméras étaient à vingt mètres. Je ne croyais pas que ça allait donner ça" confie celle qui ajoute que la production lui a parfois demande de rejouer certaines scènes. "C'est comme si on me demandait de jouer un rôle" explique-t-elle.

Laurence a menti pour faire ADP

Mais si Laurence est si "dépassée", c'est aussi parce que sa participation à L'amour est dans le pré pourrait avoir des conséquences sur sa vie professionnelle. Agent de la fonction publique, elle travaille dans une cantine scolaire et était en arrêt maladie pour le tournage. Et évidemment, sa participation est revenue jusqu'au maire, pas très content de découvrir que son employé avait menti. "Elle aurait pu et dû être transparente" explique Jean-Jacques Fournié, maire de Saint Yrieix, où travaille Laurence. "Sa participation pourrait être considérée comme portant atteinte au fonctionnement interne des services, cela instaure parmi vos collègues un sentiment d'injustice. Nous avons aussi considéré que son comportement pouvait porter atteinte à l'image de la collectivité et de la fonction publique puisque des personnes âgées avec qui elle était en contact se sont étonnées qu'un agent en arrêt puisse participer à une émission de téléréalité " souligne-t-il

Laurence, qui assure "ne pas avoir touché un centime" pour sa participation à L'amour est dans le pré, estime que toute cette histoire "devient grave". De son côté, le maire a assuré qu'elle ne serait pas sanctionnée. On espère quand même qu'elle a trouvé l'amour avec Jean sinon, ça ne valait vraiment pas le coup.