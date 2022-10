L'amour est dans le pré 2022 : forcing, malaise et blague de c*l gênante, 26 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 9

Des couples vont-ils vraiment se former dans L'amour est dans le pré 2022 ? Si certains sont déjà en rapprochement et nous ont même offert un premier baiser, d'autres sortent les rames face à leurs prétendant(e)s. A l'heure du choix, chacun sa technique pour repousser la personne évincée. On ne vous conseille pas de faire comme Alain le Breton.

Cette excuse bidon d'Alain le Breton a énervé tout le monde

Alain le Breton (celui qui vit dans un taudis) a fait son choix mais pas à cause de ses sentiments. Non, il a jugé au physique, plus particulièrement... aux tatouages. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2022 de ce lundi 18 octobre, il s'est isolé avec Catherine pour lui dire qu'il ne supportait pas le fait qu'elle soit tatouée. Alors que bon, c'était déjà visible sur ses photos lors de l'envoi du courrier. Mais bon ce détail "rédhibitoire" ne passe pas. Résultat ? Catherine quitte direct l'aventure et elle a bien raison. Bon, pour la pauvre Marie-Ange, ce n'est pas trop une bonne nouvelle car Alain n'a qu'une idée en tête (et ailleurs) : la mettre dans son lit.