"Le feu d'artifice que j'imaginais" : Jean de L'amour est dans le pré savoure sa première nuit torride avec Laurence (spoiler)

Après un épisode 9, dont nous vous avons partagé les moments les plus drôles en tweets, mémorable, L'amour est dans le pré 2022 sera de retour ce lundi 24 octobre avec un prime tout aussi exceptionnel ! Cet épisode 10 est déjà dispo sur Salto et dedans on retrouve Jean, l'une des stars de cette saison.

Après avoir galoche Laurence devant Nathalie et que cette dernière ait pris la décision de quitter l'aventure, l'agriculteur continue son rapprochement avec celle qu'il a choisie.

"La première nuit était courte mais excellente"

Après une journée en amoureux, on voit Jean et Laurence se coucher chacun de leur côté, mais surprise, au petit matin, ils sont grillés par les caméras en train de sortir de la même chambre... Et on peut dire qu'ils ont l'air fatigué ! "La première nuit était courte mais excellente", avoue l'agriculteur.

"La première nuit avec Laurence, ça met en route le programme du feu d'artifice que j'imaginais. Ça fait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. C'est surtout au réveil que c'est agréable, de se rendre compte qu'on est à deux", confie ensuite celui qui s'est fait refaire les dents grâce à Karine Le Marchand, plus heureux que jamais.

"On y prend vite goût"

"Ça n'a rien à voir avec le quotidien que j'ai vécu avant. On y prend vite goût, mais on ne se rend pas compte parce qu'on se laisse bercer en redécouvrant l'amour", conclut-il.

On espère que c'est le début d'une belle histoire pour Jean et Laurence, qui a eu des problèmes avec son employeur à cause de sa participation à l'émission.