L'amour est dans le pré 2022 : Jean est-il toujours en contact avec Nathalie après avoir galoché Laurence ? Il répond

Dans l'épisode 6 de L'amour est dans le pré 2022, dont nous avons partagé les moments les plus drôles en tweets, Jean s'est fortement rapproché de Laurence. Il l'a même galoché devant sa rivale Nathalie, qui s'est montrée très en colère. Il n'y a donc désormais plus beaucoup de doutes sur le choix final de celui qui s'est fait refaire les dents grâce à Karine Le Marchand.

Dans les prochains épisodes, sa prétendante déçue va même péter un câble contre lui. "Je suis quelqu'un de très entière et je ne m'amuse pas moi. Si je pouvais partir à pied, moi, je pars. Je fais du stop et je me casse. J'ai trop les boules là, j'ai trop le démon, sérieux !", va-t-elle déclarer en sortant de la maison.

"On ne risque pas de garder contact"

Mais Nathalie va-t-elle réellement faire sa valise ? En tout cas, d'après ce qu'a révélé l'agriculteur dans une interview accordée à Télé-Loisirs, leurs rapports ne seraient pas au beau fixe ! "J'ai trouvé qu'elle prenait un peu trop le devant. Quand on est parti de la soirée, elle a fait son sketch, elle remerciait tout l'établissement et tout. Comme si c'était elle qui menait la danse. Logiquement, on aurait dû le faire nous trois ensemble. Moi, je le voyais comme ça", avait-il déjà déclaré suite à l'épisode du karaoké.

Récemment, alors que Télé-Loisirs lui demandait s'il était toujours en contact avec Nathalie, celui qui a bien failli se retrouver avec une troisième prétendante, a répondu : "Je n'ai jamais eu son numéro de téléphone, on ne risque pas de garder contact"... Si il n'a jamais eu son numéro, on en déduit donc qu'il n'a pas terminé l'aventure à ses côtés.